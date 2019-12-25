В Петербурге осудили заключенного, убившего сокамерника в "Крестах"

Конфликт между сокамерниками произошел в марте.

В понедельник, 15 ноября, в объединенной пресс-службе судов сообщили Piter.tv, что мужчине, убившего сокамерника в СИЗО-1 "Кресты", огласили приговор в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.

Колпинский районный суд установил, что вечером 19 марта между ранее осужденным Иваном Соловьевым и его сокамерником следственно-арестованным произошел конфликт в камере СИЗО-1 "Кресты". Известно, что Соловьев нанес по телу сокамерника не менее 16 ударов предметом, сделанным из фрагмента кипятильника. После этого, мужчина начал избивать пострадавшего руками и ногами. Смерть следственно-арестованного наступила на месте преступления.

По словам подсудимого, у него было умысла убивать потерпевшего, свою вину он признал частично.

Соловьеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Учитывая приговор Сосновобороского городского суда Ленобласти от 5 октября 2020 года, Соловьев отправится в исправительную колонию особого режима на 11 лет.

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Фото: объединенная пресс-служба судов / Телеграм