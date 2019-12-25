Суд заключил под стражу на 2 месяца Алексея Барабанщикова

Один из фигурантов дела решил сотрудничать со следствием.

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения бывшему главе Управления социального питания Петербурга Алексею Барабанщикову. Об этом 15 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп.а,б ч.2 ст.165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Барабанщиков просил домашний арест. Он отрицает вину. Суд постановил оставить мужчину под стражей до 9-го января 2022 года.

Олегу Лукину и Ростиславу Савинову, которые также являются фигурантами дела, также избрали арест. Производство в отношении Ольги Печень было прекращено.

Ранее Piter.TV подробнее рассказывал о деле.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга