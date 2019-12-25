  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд заключил под стражу на 2 месяца Алексея Барабанщикова
Сегодня, 12:17
494
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Суд заключил под стражу на 2 месяца Алексея Барабанщикова

0 0

Один из фигурантов дела решил сотрудничать со следствием.

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения бывшему главе Управления социального питания Петербурга Алексею Барабанщикову. Об этом 15 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп.а,б ч.2 ст.165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Барабанщиков просил домашний арест. Он отрицает вину. Суд постановил оставить мужчину под стражей до 9-го января 2022 года. 

Олегу Лукину и Ростиславу Савинову, которые также являются фигурантами дела, также избрали арест. Производство в отношении Ольги Печень было прекращено. 

Ранее Piter.TV подробнее рассказывал о деле. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: барабанщиков, управление социального питания
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
sionsethetz
Сегодня 13:32

Разворошил змеиный клубок с Смольном, вот и поплатился. барабанщиков единственный, кто хоть как-то пытался питание наладить и диалог с родителями. Теперь опять будут рулить  картели под покровительством Беглова

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии