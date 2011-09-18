СМИ: В Управлении соцпитания назначили врио начальника

Временно исполняющей обязанности главы Управления социального питания стала Алена Мироненко, которая является заместителем председателя комитета по государственному заказу Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".
При этом на сайте Управления социального питания в графе "Руководство" можно увидеть Гусеву Светлану, которая является заместителем начальника УСП.
Ранее Управление возглавлял Алексей Барабанщиков. По всей видимости, Барабанщиков покинул должность после обысков, которые проходили в Управлении 10 ноября. Они проходили в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Подробности пока неизвестны.
Фото: ВКонтакте / Управление социального питания
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