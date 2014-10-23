Бывшему главе Управления социального питания продлили срок задержания

Барабанщиков покинул пост после обысков в офисе.

Куйбышевский районный Петербурга продлил бывшему главе Управления социального питания в Петербурге Алексею Барабанщикову арест до 17:00 15-го ноября. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного а,б ч.2 ст.165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Подробности пока не раскрываются.

По закону срок задержания может составлять не более 48 часов, если не было вынесено иное решение суда.

Сегодня стало известно, что Барабанщиков больше не работает в государственном учреждении. Теперь его место занимает заместитель.

Фото: ВКонтакте / Управление социального питания