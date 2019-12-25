В Петербурге представили книгу экс-главы УСП Барабанщикова о школьном питании

В ней он озвучил самые распространенные жалобы родителей и детей.

В пресс-центре медиагруппы "Патриот" прошла презентация книги бывшего руководителя Управления социального питания (УСП) Петербурга Алексея Барабанщикова "Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!". Участники беседы обсудили самые распространенные жалобы родителей и учеников на питание в школьных столовых.

Замдиректора по работе с регионами Отраслевого Союза развития социального питания и руководитель отдела социального питания АНО "Институт отраслевого питания" Юрий Баздырев заявил о проблемах в оснащении столовых. По его словам, вопрос модернизации пищеблоков вынес на уровень Государственного совета России. Специальная рабочая группа контролирует процесс.

Кроме того, специалист считает, что не все школы справляются с потоком детей. Он рассказал, что еще несколько лет назад в начальных классах питались от 10 до 20% детей. Сейчас этот показатель достиг 100%.

В числе самых распространенных жалоб оказались неудовлетворенность меню и холодные блюда. По мнению Баздырева, она частично связана с тем, что современные дети не привыкли правильно питаться.

Чтобы прививать детям правильное здоровое питание, мы должны сами выступать пропагандистами такого питания. Отметил эксперт

Напомним, экс-главу УСП Алексея Барабанщикова уволили после критических высказываний в адрес Смольного. Также против него началось уголовное преследование. Он выступал за повышение прозрачности при распределении контрактов на рынке социального питания, а также призывал усилить контроль за качеством пищи для школьных столовых. Барабанщикова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

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