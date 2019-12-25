Алексей Барабанщиков больше не возглавляет Управление социального питания в Петербурге

Официально о его уходе не сообщалось, но информацию на сайте администрации города уже поменяли.

В Управлении социального питания Петербурга сменился глава учреждения. Изменения внесли в графу "Руководство" на сайте Смольного.

Ранее Управление возглавлял Алексей Барабанщиков. Теперь за ведомство временно отвечает его заместитель Светлана Гусева. По всей видимости, Барабанщиков покинул должность после обысков, которые проходили в Управлении 10 ноября. Они проходили в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Подробности пока не известны.

Фото: ВКонтакте / Управление социального питания