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Алексей Барабанщиков больше не возглавляет Управление социального питания в Петербурге
Сегодня, 11:58
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Алексей Барабанщиков больше не возглавляет Управление социального питания в Петербурге

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Официально о его уходе не сообщалось, но информацию на сайте администрации города уже поменяли.

В Управлении социального питания Петербурга сменился глава учреждения. Изменения внесли в графу "Руководство" на сайте Смольного.

Ранее Управление возглавлял Алексей Барабанщиков. Теперь за ведомство временно отвечает его заместитель Светлана Гусева. По всей видимости, Барабанщиков покинул должность после обысков, которые проходили в Управлении 10 ноября. Они проходили в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Подробности пока не известны. 

Фото: ВКонтакте / Управление социального питания

Теги: смольный, управление социального питания
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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