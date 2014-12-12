Бывшего главу соцпитания Петербурга отпустили домой

Алексею Барабанщикову изменили меру пресечения.

Куйбышевский районный суд изменил меру пресечения бывшего главе бывшему главе Управления социального питания Петербурга Алексею Барабанщикову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Барабанщиков с 15 ноября 2021 года находился под стражей. Он обвиняется по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" вместе с другими фигурантами дела и сотрудниками АО "КСП Красносельского района". По версии следствия, в 2020 году были проведены нечестные госзакупки, при которых ущерб составил 23,7 млн рублей.

При попытке украсть еще средств соучастники были задержаны. Денежные средства от исполнения контрактов в настоящее время перечислены не в полном объёме.

Адвокат Барабанщикова отметил, что подсудимый не судим, имеет на иждивении 4-х несовершеннолетних детей, имеет постоянное место жительства, дисциплину во время ареста не нарушал. Суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Бывший чиновник не сможет выходить на прогулку за пределы собственной территории. Исключение составляет ежедневная прогулка с 07:00 до 20:00, при этом она должна длиться не более трех часов. Пользоваться Интернетом, получать почтово-телеграфные отправления запрещено, также как и общаться со свидетелями и другими участниками по делу.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга