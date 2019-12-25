В Петербурге оштрафовали пятерых протестовавших 2 февраля

Акция в поддержку осужденного Навального была несанкционированной.

Кировский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности пятерых горожан, участвовавших в незаконной акции 2 февраля. Напомним, во вторник в центр города вышли сторонники осужденного политика Алексея Навального, задержали более 100 человек.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, пять человек оштрафовали по статье ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (Организация массового передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Отмечается, что аналогичные материалы зарегистрированы также в Московском, Колпинском и Фрунзенском районных судах.

Тем временем, петербургский полицейский рассказал, как на самом деле относится к митингам.

Фото: Piter.TV