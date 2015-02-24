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Петербургский полицейский рассказал, как на самом деле относится к митингам
Сегодня, 8:07
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nastya960

Петербургский полицейский рассказал, как на самом деле относится к митингам

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Полицейский: "Протестующие кричат нам "позор", просят переходить на их сторону, считают врагами".

В воскресенье, 31 января, улицы Петербурга снова оказались переполнены "протестующими". Из-за несанкционированных акций полицейские были вынуждены перекрывать целые улицы, что доставляло массу неудобств другим гражданам. "Невские Новости" узнали у одного из правоохранителей, как он относится к подобным митингам.

Протестующие кричат нам "позор", просят переходить на их сторону, считают врагами. Но мы служивые люди, исполняем приказ. Нельзя делать то, что попросят на улице.

полицейский

Полицейский отметил, что люди не понимают, что разгонять митинги – это не их основная работа. В другое время им придется идти спасать людей, "которые нуждаются в помощи на данный момент".

Накануне союз журналистов Петербурга назвал задержанных сотрудников СМИ.

Фото: Piter.TV

Теги: митинги, навальный, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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