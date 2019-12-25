Союз журналистов Петербурга назвал задержанных сотрудников СМИ

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти перечислил сотрудников СМИ, которых задержали на несогласованной протестной акции 31 января.

Среди них оказался корреспондент "Коммерсанта" Олег Дилимбетов. Его задерживали также 23 января. А также журналист "Новой газеты" Серафим Романов и Денис Коротков, Анастасия Семенович из "Московского комсомольца", Георгий Марков. Жесткое задержание последнего попало на видео.

По словам начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и области Вячеслава Степченко, в ряде случаев удалось разобраться оперативно, но не во всех. Если данные о задержанных поступают от главных редакторов с задержкой, но по пути в отделение полиции автозак никто останавливать не будет. Степченко рекомендовал напрямую обращаться к нему для оперативного решения вопроса.

Фото: Piter.TV