В Петербурге онлайн-ретейлеры сдают в аренду 109 тыс. м2 складов

Показатель "прямой" вакансии составляет до 50-80 тыс. м2.

В Петербурге вакансия на рынке складской недвижимости находится на уровне 1%, что составляет порядка 37 тыс. метров квадратных. При этом продолжается рост предложения по субаренде складов. Об этом 2 июня рассказала директор департамента исследований Nikoliers Вероника Лежнева.

Игроки рынка e-commerce предлагают 109 тыс. м2, ранее арендованных для собственных нужд. По словам Лежневой, к концу года этот показатель может вырасти до 130-150 тыс. м2. Показатель "прямой" вакансии составляет до 50-80 тыс. м2.

Напомним, что после ухода IT-компаний опустеют 130 тыс. "квадратов" в офисах Петербурга. Основная часть офисов относится к классу В+, их площадь составляет от 3 тыс. до 15 тыс. квадратных метров.

Ранее в Петербурге здания закрывшихся генконсульств могут сдать в аренду. По словам собеседника, дружественным странам предложат рассмотреть возможность переезда, их консульства расположены в менее удобных помещениях.

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