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В Петербурге здания закрывшихся генконсульств могут сдать в аренду
Сегодня, 18:28
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В Петербурге здания закрывшихся генконсульств могут сдать в аренду

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По словам собеседника, дружественным странам предложат рассмотреть возможность переезда, их консульства расположены в менее удобных помещениях. 

В краткосрочную аренду могут сдать здания закрывшихся генеральных консульств в Петербурге. Об этом в среду, 18 мая, сообщает ТАСС.

Сейчас в комитете по внешним связям города рассматривают несколько вариантов решения вопроса. По словам собеседника, дружественным странам предложат рассмотреть возможность переезда, их консульства расположены в менее удобных помещениях. 

В комитете не исключили, что спецоперации и нормализации отношений со странами Запада ушедшие государства вновь откроют генконсульства в городе. В смольном добавили, что рассматривают возможность сдачи помещений в краткосрочную аренду.

Ранее мы сообщали, что в российский МИД вызвали временного поверенного Нидерландов. Ему заявили протест из-за незаконной коммерческой деятельности на территории генерального консульства в Петербурге. 

Фото: Википедия
 

Теги: аренда, генконсульства, переезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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