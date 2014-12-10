В российский МИД вызвали временного поверенного Нидерландов

Ему заявили протест из-за незаконной коммерческой деятельности на территории генерального консульства в Петербурге.

Стало известно, что временного поверенного Нидерландов в России Мартейна Элгерсма вызвали в МИД. Сообщается, что ему заявили протест из-за незаконной коммерческой деятельности на территории генерального консульства в Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе МИД, Элегрмсе указали на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с выполнением консульских функций, а также на необходимость принятия исчерпывающих мер для недопущения нарушений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге 7 июня Литва закроет консульство. Посол должен прекратить выполнять обязанности с 1 июня. Проект постановления правительства зарегистрировали в четверг. Также с 7 июня правительство Литвы намерено ликвидировать генеральное консульство в Петербурге.

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