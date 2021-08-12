В Петербурге 7 июня Литва закроет консульство

Посол должен прекратить выполнять обязанности с 1 июня.

Стало известно, что Литва официально отзывает с должности посла в России Эйтвидаса Баярунаса. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает "Интерфакс".

Посол должен прекратить выполнять обязанности с 1 июня. Проект постановления правительства зарегистрировали в четверг. Также с 7 июня правительство Литвы намерено ликвидировать генеральное консульство в Петербурге. Добавим, что Москва закрыла консульство после решения выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства в Клайпеде.

Напомним, что с 25 апреля в Петербурге генеральное консульство Литовской Республики прекратило прием заявлений на выдачу упрощенного транзитного документа. С 29 апреля прекратили оказывать и другие консульские услуги.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге 25 апреля закрылось консульство Эстонии. До 29 апреля в Петербурге будут выдавать готовые документы.

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