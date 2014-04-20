С 29 апреля генконсульство Литвы закрывается

Стало известно, что с 25 апреля в Петербурге генеральное консульство Литовской Республики прекратит прием заявлений на выдачу упрощенного транзитного документа. С 29 апреля прекратят оказывать другие консульские услуги.
Как рассказали на сайте учреждения, со 2 мая по всем консульским вопросам можно будет обращаться только в посольство Литвы в РФ.
Ранее мы писали, что в Петербурге закрывают сразу несколько консульств стран ЕС. Сотрудников объявили persona non grata.
Фото: pixabay
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