С 29 апреля генконсульство Литвы закрывается

Со 2 мая по всем консульским вопросам можно будет обращаться только в посольство Литвы в РФ.

Стало известно, что с 25 апреля в Петербурге генеральное консульство Литовской Республики прекратит прием заявлений на выдачу упрощенного транзитного документа. С 29 апреля прекратят оказывать другие консульские услуги.

Как рассказали на сайте учреждения, со 2 мая по всем консульским вопросам можно будет обращаться только в посольство Литвы в РФ.

Ранее мы писали, что в Петербурге закрывают сразу несколько консульств стран ЕС. Сотрудников объявили persona non grata.

Фото: pixabay

