В Петербурге закрывают сразу несколько консульств стран ЕС

Сотрудников объявили persona non grata.

Генконсульство Латвии в Петербурге и Пскове закроют. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Тоже самое коснется и консульства Эстонии в Петербурге. Отметим, что выдача краткосрочных шенгенских виз (виза С) и долгосрочных эстонских виз (виза D) от граждан Российской Федерации и Белоруссии была приостановлена 10 марта. Все сотрудники дипредставительств объявлены persona non grata. Сотрудники генконсульства Литвы тоже вошли в этот список.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что в Петербурге мужчину, который хотел вернуться на Украину, арестовали на неделю. Он очень активно пытался прорваться без записи в консульство Эстонии.

Фото: ВКонтакте / Генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге