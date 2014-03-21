В Петербурге мужчину, который хотел вернуться на Украину, арестовали на неделю

Мужчина не был записан на прием в консульство и был возмущён тем, что его не пускают вместе другими посетителями.

Во вторник, 19 апреля, Петроградский суд Петербурга арестовал на 7 суток Валерия Григорца. Мужчина пытался незаконно попасть в консульство Эстонии, потому что украинское консульство не работает. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Накануне утром мужчина попытался самовольно проникнуть территорию консульства Эстонии. Требования полицейского он игнорировал, документы предъявлять отказался. В суде Григорец вину признал. Он не был записан на прием в консульство и был возмущён тем, что его не пускают вместе другими посетителями.

Мужчину привлекли к ответственности за "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции".

Ранее мы сообщали, что житель Бугров "заминировал" несколько ТЦ в Петербурге и потребовал миллион долларов. Мужчина требовал до вечера собрать миллион долларов и привезти к своей квартире на Воронцовском бульваре в Буграх.

Фото: Piter.tv

