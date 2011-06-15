Генконсул Израиля назвал закрытие дипмиссии в Петербурге временной мерой.

Ран Гидор пояснил, что приостановка работы распространяется на все израильские диппредставительства в мире. Возобновить прием граждан планируют сразу, как позволит ситуация с безопасностью.

Генеральное консульство Израиля в Петербурге приостановило оказание услуг со 2 марта. Руководитель дипмиссии Ран Гидор прокомментировал ситуацию в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, закрытие учреждения является временной мерой. Она затрагивает не только Петербург, а распространяется на все израильские консульства и посольства по всему миру. Гидор пояснил, что израильский МИД ежедневно оценивает текущий уровень угроз, и работа будет возобновлена сразу, как только это станет возможным с точки зрения безопасности.

Фото: Pxhere