После ухода IT-компаний опустеют 130 тыс. "квадратов" в офисах Петербурга

Основная часть офисов относится к классу В+, их площадь составляет от 3 тыс. до 15 тыс. квадратных метров.

Стало известно, что в ближайшие полгода в Петербурге освободятся минимум 128 тыс. квадратных метров, которые ранее занимали IT-компании. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказали аналитики IPG.Estate.

Эти организации в большинстве случаев арендовали качественные помещения, на них приходилось 30-35% всех сделок. Аналитики отмечают, что сложившаяся ситуация формирует на рынке "скрытое" предложение качественных рабочих пространств с отделкой, дизайном и мебелью. Основная часть офисов относится к классу В+, их площадь составляет от 3 тыс. до 15 тыс. квадратных метров.

Ранее мы писали, что сеть магазинов строительных товаров "Петрович" стала владельцем бизнес-центра "Нобель". Площадь объекта составляет около 5,5 тыс. "квадратов".

Фото: Piter.tv