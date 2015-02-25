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После ухода IT-компаний опустеют 130 тыс. "квадратов" в офисах Петербурга
Сегодня, 18:01
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

После ухода IT-компаний опустеют 130 тыс. "квадратов" в офисах Петербурга

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Основная часть офисов относится к классу В+, их площадь составляет от 3 тыс. до 15 тыс. квадратных метров. 

Стало известно, что в ближайшие полгода в Петербурге освободятся минимум 128 тыс. квадратных метров, которые ранее занимали IT-компании. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказали аналитики IPG.Estate.

Эти организации в большинстве случаев арендовали качественные помещения, на них приходилось 30-35% всех сделок.  Аналитики отмечают, что сложившаяся ситуация формирует на рынке "скрытое" предложение качественных рабочих пространств с отделкой, дизайном и мебелью. Основная часть офисов относится к классу В+, их площадь составляет от 3 тыс. до 15 тыс. квадратных метров. 

Ранее мы писали, что сеть магазинов строительных товаров "Петрович" стала владельцем бизнес-центра "Нобель". Площадь объекта составляет около 5,5 тыс. "квадратов".

Фото: Piter.tv

Теги: аренда, офисы, помещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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