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Сеть магазинов строительных товаров "Петрович" стала владельцем бизнес-центра "Нобель"
Сегодня, 8:59
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Сеть магазинов строительных товаров "Петрович" стала владельцем бизнес-центра "Нобель"

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Площадь объекта составляет около 5,5 тыс. "квадратов".

Сеть магазинов строительных товаров "Петрович" приобрела  петербургский бизнес-центр "Нобель". В нем планируют разместить офис компании. Об этом сообщили на портале "Коммерсант-СПб". 

Ранее деловой центр принадлежал Becar Asset Management. Он располагается на Пироговской набережной. Площадь объекта составляет около 5,5 тыс. "квадратов".

"Петрович" отдал за здание 540 млн рублей. Однако в планах у компании реконструкция бизнес-центра.

Ранее на Piter.tv: на Парашютной в сентябре откроется спортивный комплекс.

Фото: Pexels

Теги: бизнес, бц нобель, петрович
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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