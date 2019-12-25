Сеть магазинов строительных товаров "Петрович" стала владельцем бизнес-центра "Нобель"

Площадь объекта составляет около 5,5 тыс. "квадратов".

Сеть магазинов строительных товаров "Петрович" приобрела петербургский бизнес-центр "Нобель". В нем планируют разместить офис компании. Об этом сообщили на портале "Коммерсант-СПб".

Ранее деловой центр принадлежал Becar Asset Management. Он располагается на Пироговской набережной. Площадь объекта составляет около 5,5 тыс. "квадратов".



"Петрович" отдал за здание 540 млн рублей. Однако в планах у компании реконструкция бизнес-центра.

Ранее на Piter.tv: на Парашютной в сентябре откроется спортивный комплекс.

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