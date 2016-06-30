В Петербурге объем вывода новостроек на рынок сократился в 2,5 раза за год

Продажи квартир в Петербурге обогнали запуск новых проектов на 147%.

В Санкт-Петербурге к началу сентября 2025 года объем вывода новых жилых проектов на рынок снизился в 2,5 раза, тогда как продажи заметно превысили предложение. К такому выводу пришли аналитики Единого ресурса застройщиков.

По состоянию на 1 сентября 2025 года в Петербурге темпы продаж квартир превысили ввод новых проектов на 147,9%. Четыре месяца назад ситуация была противоположной — на 1 мая предложение опережало спрос на 107%. Переломить тренд удалось за счет сокращения объема вывода новостроек. По оценке ЕРЗ, уровень распроданности жилья в городе оказался выше нормы на 10,1 п. п. Нормальным считается показатель в пределах 60–80%, при превышении 80% возникает риск дефицита. Цены на новостройки в Петербурге к сентябрю росли медленнее инфляции — на 1,4% против 1,6% ранее. Это позволило региону перейти из зоны среднего риска перепроизводства в низкую.

В Ленинградской области распроданность также превысила норму — на 3,2 п. п., однако темпы вывода новых проектов превысили продажи на 142,7%. При этом рост цен замедлился, составив 2,2% против 2,5% весной. В начале 2025 года ситуация в агломерации была сложнее. В Ленинградской области было реализовано только 23% строящегося объема жилья — 917 тыс. кв. м из 3,99 млн кв. м. В Петербурге показатель достиг 38% — 2,1 млн кв. м.

В целом по стране число регионов с признаками затоваренности увеличилось с 50 до 59. Эксперты связывают это с охлаждением рынка и ростом конкуренции среди застройщиков.

Фото: Pxhere