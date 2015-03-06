Автомобили бренда Tenet обогнали Lada Granta по продажам в Петербурге

В первые два месяца 2026 года в Северной столице сменился лидер рынка среди отечественных марок. Модель Tenet T7 вырвалась вперед, а Lada Granta потеряла свои позиции.

Петербургский авторынок зафиксировал смену предпочтений среди покупателей. По итогам января и февраля 2026 года самой популярной моделью у жителей города стал Tenet T7. Об этом в своем Telegram-канале сообщил аналитик AutoRun SPb Денис Гаврилов, ссылаясь на данные центра "Автомаркетолог".

За два месяца в Северной столице зарегистрировали 404 автомобиля Tenet T7. Вторую строчку рейтинга среди российских брендов также заняла модель Tenet — T4 с показателем 272 регистрации.

При этом привычный лидер Lada Granta сместилась на третье место. За аналогичный период на учет встали 217 машин этой модели. Падение продаж по сравнению с январем-февралем прошлого года составило 43 процента. Для сравнения, за весь 2025 год в Петербурге было зарегистрировано 2467 автомобилей Lada Granta.

Общая ситуация на рынке также демонстрирует положительную динамику. В феврале 2026 года в городе продали 4654 легковых автомобиля без учета коммерческого транспорта. По сравнению с январем текущего года продажи выросли на 11,2 процента, следует из статистики аналитического агентства "Автостат".

