Продажи на мировом рынке искусства выросли на 4%

Продажи на мировом рынке искусства в 2025 году выросли на 4%. Об этом следует из совместного доклада Art Basel и UBS.

Общая сумма продаж по итогам минувшего года составила 59,6 млрд долларов. Это ознаменовало умеренное восстановление рынка после двух лет сокращения продаж в этой области. Авторы доклада отмечают, что продажи предметов искусства на публичных аукционах выросли на 9% и составили 20,7 млрд долларов. В дилерском секторе рост достиг до 34,8 млрд (+2%). Всего состоялось общее количество сделок на сумму 41,5 млн.

Наибольшая часть (76%) мировых продаж пришлась на США, Великобританию и Китай. Это соответствует показателю предыдущего года При этом Соединенные Штаты сохранили свои позиции ведущего мирового рынка искусства. На их долю пришлось 44% мировых продаж в ценовом выражении.

Фото: pxhere.com