В Петербурге объем пустующих квартир в новостройках составил 60%

Петербург оказался в списке городов России с высокой долей нераспроданного жилья в новостройках – 60% квартир пустуют. Об этом пишет РБК сегодня, 14 августа, ссылаясь на исследование аналитического сервиса bnMAP.pro.
Специалисты подсчитали, что для продажи всего жилья понадобится как минимум три года, и ежемесячно покупатели должны приобретать приблизительно по 100 тыс. "квадратов". При этом застройщики продолжают возводить новые дома и ЖК – их количество увеличилось на 2% с начала года.
Тенденция наблюдается и в Омске (77% жилья без собственника), Краснодаре (75%), Самаре (71%).
Ранее мы рассказывали о том, что возводить жилую застройку на территории института им. Вавилова запретили власти Петербурга.
Фото: Piter.TV
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