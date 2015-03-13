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В Петербурге объем пустующих квартир в новостройках составил 60%
Сегодня, 23:06
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В Петербурге объем пустующих квартир в новостройках составил 60%

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Тенденция наблюдается и в Омске (77% жилья без собственника), Краснодаре (75%), Самаре (71%).

Петербург оказался в списке городов России с высокой долей нераспроданного жилья в новостройках – 60% квартир пустуют. Об этом пишет РБК сегодня, 14 августа, ссылаясь на исследование аналитического сервиса bnMAP.pro.

Специалисты подсчитали, что для продажи всего жилья понадобится как минимум три года, и ежемесячно покупатели должны приобретать приблизительно по 100 тыс. "квадратов". При этом застройщики продолжают возводить новые дома и ЖК – их количество увеличилось на 2% с начала года. 

Тенденция наблюдается и в Омске (77%  жилья без собственника), Краснодаре (75%), Самаре (71%). 

Ранее мы рассказывали о том, что возводить жилую застройку на территории института им. Вавилова запретили власти Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: новое жильё, новостройки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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