В Петербурге незаконно трудятся более 250 тысяч мигрантов

В Петербурге подсчитали незаконных мигрантов.

В Петербурге подсчитали количество незаконно трудящихся мигрантов. Согласно полученным данным, их число составляет около 250 тысяч человек.

По сравнению с 2016 годом, городской бюджет пополнился на один миллиард рублей больше за патентные платежи от иностранцев. В Северную столицу за 2017 год приехало около 2 миллионов выходцев из Средней Азии. Однако, число преступлений, совершенных ими, сократилось на 15,5 процентов. Их количество составило 2,5 тысячи уголовных дел

Сообщается, что более 2,7 миллионов мигрантов состоят на учете в Миграционной службе. Большинство из них приехало в Петербург по туристической визе.