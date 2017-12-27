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В Петербурге незаконно трудятся более 250 тысяч мигрантов
Сегодня, 8:31
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lesjasap
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В Петербурге незаконно трудятся более 250 тысяч мигрантов

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В Петербурге подсчитали незаконных мигрантов.

В Петербурге подсчитали количество незаконно трудящихся мигрантов. Согласно полученным данным, их число составляет около 250 тысяч человек. 
 
По сравнению с 2016 годом, городской бюджет пополнился на один миллиард рублей больше за патентные платежи от иностранцев. В Северную столицу за 2017 год приехало около 2 миллионов выходцев из Средней Азии. Однако, число преступлений, совершенных ими, сократилось на 15,5 процентов. Их количество составило 2,5 тысячи уголовных дел.
 
Сообщается, что более 2,7 миллионов мигрантов состоят на учете в Миграционной службе. Большинство из них приехало в Петербург по туристической визе. 
 
Напомним, что ранее мы писалои о том, что организация официально "трудоустроила" 47 мигрантов.
Теги: мигранты , незаконный труд , работа , статистика
Категории: Новости СПб

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