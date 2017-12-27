В Петербурге подставная фирма "трудоустроила" 47 мигрантов

В Северной столице накрыта еще одна компания, предлагавшая мигрантам "виртуальную работу".

В Петербурге ищут организаторов подпольного бизнеса. Прокуратура выявила нарушения российского законодательства со стороны компании "Максон глобал Спб". Как сообщает пресс-служба ведомства, эта контора фиктивно устраивала на работу приезжих из стран СНГ. За время существования фирма выдала 47 трудовых договоров мигрантам, которые на самом деле не работали в "Максоне". По бумагам, сама компания и работящие мигранты должны были выпускать и продавать топливо. Но у предприятия не было ни реального офиса, ни какого-нибудь коллектива.

На данный момент "Максон глобал Спб" упразднена. Возбуждено уголовное дело по статье "организация нелегальной миграции". Силовики ищут всех правонарушителей, причастных к деятельности фиктивной структуры.