Мигранты совершили за прошлый год 2,5 тысячи преступлений в Петербурге

Глава МВД по региону рассказа об успехах полиции в борьбе с преступлениями от рук мигрантов.

Депутаты ЗакСа встретились с главой ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Чиновники пожаловались на рост преступности среди мигрантов. По их данным, за 2017 год иностранцы совершили 2,5 тысячи нарушений. Однако, ответственный по данному вопросу Сергей Умнов заявил, что в Северной столице прекращены конфликты на почве межнациональной вражды.

Среди совершенных преступлений глава правоохранительных органов отметил, что было всего два десятка убийств. Оперативники раскрыли 57 злодеяний, которые были спланированы этническими группировками. По словам спикера, полиция активно мониторит социальные сети и блогосферу. Благодаря таким действиям удалось найти и заблокировать два сайта, призывающей к вражде по расовым и религиозным признакам. В рамках данного дела задержан мигрант из Таджикистана, занимавшийся пропагандой радикализма.