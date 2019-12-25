В Петербурге назвали условия для госпитализации пациентов с КОВИД

Госпитализация необходима в случае положительного теста на коронавирус и 40% поражения легких.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, в каких случаях госпитализация пациентов с коронавирусом необходима. Заболевшего должны положить в больницу, если у него положительный тест на КОВИД и 40% поражения легких.

В настоящий момент объекты здравоохранения города перегружены, медперсонала не хватает. Скорая помощь порой едет более часа. Однако если жизнь пациента под угрозой, машина с медиками должна приехать в течение 20 минут. Инфицированным следует позвонить на горячую линию Комитета по здравоохранению, если участковый врач или врач скорой помощи не направил на госпитализацию, когда она необходима.

Ранее Эргашев рассказал, сколько свободных коек осталось для коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV