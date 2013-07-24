В Петербурге назвали дату следующего ПМЭФ

Юбилейный ПМЭФ проведут в июне следующего года.

Следующий Петербургский экономический форум планируют организовать в июне 2022 года. Об этом сообщили "Невские новости" 5 июня с ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.

Форум в этом году посетили 13 тысяч участников из 140 стран мира. Во время проведения Петербургского международного экономического форума его участники заключили более 800 соглашений на сумму 3,860 триллиона рублей. Из трех триллионов 860 миллиардов рублей более чем 200 миллиардов приходятся на соглашения, подписанные властями Петербурга.

За два дня форума инвестиционный портфель Ленобласти пополнился на 1 триллион 32 миллиарда рублей, и было заключено 30 соглашений, в том числе инвестиционных.

Фото: Piter.tv