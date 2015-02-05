Объем привлеченных в Ленобласть инвестиций превысил триллион рублей

На ПМЭФ Ленобласть подписала более 30 соглашений на рекордную сумму.

Пресс-служба правительства Ленинградской области подвела итоги Петербургского международного экономического форума, где регион был представлен отдельным стендом. За два дня форума инвестиционный портфель Ленобласти пополнился на 1 триллион 32 миллиарда рублей, и было заключено 30 соглашений, в том числе инвестиционных.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отдельно отметил, что подписывались исключительно реальные соглашения, прошедшие экспертные заключения, и уточнил, что из соглашений прошлых лет реализованы почти 90% подписанных на предыдущих форумах соглашений.

Из крупных новых соглашений - газохимический комплекс в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге с инвестициями 868 миллиардов рублей.

Не менее масштабный проект у компании "ЕвроХим" - строительство завода по производству метанола и портового терминала - инвестиции составят 132 миллиардов рублей.

Компанией "БлокФайер" будет запущено производство средств пожаротушения в Пикалево за 138 миллионов.

Компания "ИнвестБугры" вложит 10 миллиардов в развитие индустриального парка.

Расширять производство и продолжать инвестировать в Ленобласть будут "Молочная культура", "Ориент Продактс", "Смерфит Каппа", "Технопарк Мариенбург", "Черкизово".

На ПМЭФ инвестировали и в туристические региона: в развитие курортов в Ломоносовском и Всеволожском районе, и развитие яхтенного туризма.

Заключено соглашение с Москвой - наконец, официально подтвердилась информация о том, что транспортная карта "Тройка" будет действовать и в Петербурге.

И несколько новых предприятий начнут работу в Ленинградской области: специализированные птицеводства, центры инкубации куриных яиц, необходимых для производства иммунобиологических препаратов, будет создана углеродно-свободная зона.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области