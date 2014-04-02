В Петербурге нашли виновников гибели рыбы в водоемах города

В отделе рыбоохраны рассказали, что мёртвая рыба — это прилов ерша, который получили в результате промышленной добычи корюшки рыболовецким колхозом имени Ленина.

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Петербургу и области нашел виновника гибели рыбы в водоемах города. Об этом сообщает "РБК Петербург" в понедельник, 30 мая.

В отделе рыбоохраны рассказали, что мёртвая рыба — это прилов ерша, который получили в результате промышленной добычи корюшки рыболовецким колхозом имени Ленина. Так, попавшихся ершей выбрасывали обратно в их среду обитания, "чтобы не тратить ресурсы на перевозку и хранение". Ерш не представляет коммерческого интереса, при этом часть рыбы погибла.

По словам начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Петербургу и области Виктора Игнатьева, это нарушение правил рыболовства, возбудили административное дело. Он добавил, что окончательные выводы делать рано, пока не проведены все исследования. Причины гибели рыбы устанавливает филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Напомним, что на прошлой неделе горожане жаловались на массовую гибель рыбы в Фонтанке, притоках Невы, в Большой Невке, в районе Лахты и других местах. Экологи настаивали на том, что рыба не могла погибнуть по естественным причинам.

Ранее мы писали, что в корюшке из Финского залива обнаружили паразитов. Как они туда попали — пока неизвестно. Такой вид характерен для рыбы из океана

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург