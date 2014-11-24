Экологи объяснили массовую смерть рыбы в акваториях Петербурга

Председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зелёный крест" Юрий Шевчук подчеркнул, что рыба погибла не по естественным причинам, резких климатических изменений не было.

Петербуржцы начали замечать в реках и каналах города большое количество мертвой рыбы. Горожане делятся снимками в социальных сетях.

Так, о массовую гибель рыбы зафиксировали в Фонтанке рядом с Измайловским проспектом, а также в притоках Невы и в Большой Невке между Сампсониевским и Гренадёрским мостами вдоль Петроградской набережной.

Как рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора, выпуски промышленных стоков в этих местах отсутствуют. Данных о нарушениях в управление не поступала. Сейчас специалисты взяли пробы и анализы для выяснения причин случившегося.

Председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зелёный крест" Юрий Шевчук в беседе с "РБК Петербург" подчеркнул, что рыба погибла не по естественным причинам, резких климатических изменений не было. При этом еще рано делать выводы.

Ранее мы писали, что в корюшке из Финского залива обнаружили паразитов. Как они туда попали — пока неизвестно. Такой вид характерен для рыбы из океана.

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