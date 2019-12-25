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В Петербурге нашли самокатчицу, сбившую ребенка
Сегодня, 22:07
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В Петербурге нашли самокатчицу, сбившую ребенка

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По факту преступления возбуждено уголовное дело.

В прошлый четверг, 3 июня, на пересечении улиц Планерной и Ильюшина произошла авария: девушка на электросамокате сбила 11-летнего ребенка на велосипеде и скрылась с места. 

Поисками петербурженки занялись полицейские. О положительных результатах проделанной работы сообщили во вторник, 8 июня, в пресс-службе регионального СК. У 21-летней горожанки изъяли самокат, возбуждено уголовное дело.

Ребенок получил травму руки, после оказания медицинской помощи, его  направили на амбулаторное лечение. 

Ранее мы писали, что скорость самокатов ограничат до быстрого шага в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: самокаты, сбила ребенка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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