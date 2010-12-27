В Петербурге нашли пропавшего 10-летнего Даниила

Мальчик 2 декабря около 14:30 вышел из школы после уроков и пропал.

Утром 3 декабря полиция попросила помощи в поиске 10-летнего мальчика, пропавшего накануне в Приморском районе Санкт-Петербурга. В официальной группе поискового отряда "Лиза Алерт" появилась информация о том, что мальчика нашли, и он жив.

Мальчик 2 декабря около 14:30 вышел из школы после уроков, но домой так и не пришёл ни вечером, ни утром. Где был ребёнок, и где его нашли, не сообщается.

В Петербурге с апреля разыскивают 46-летнего мужчину.

Фото: ВК/ Поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер