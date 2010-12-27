В Петербурге с апреля разыскивают 46-летнего мужчину

Семь месяцев он не выходит на связь с родными.

Пропавшего в Петербурге 46-летнего мужчину начали искать в Ростовской области. Ориентировка появилась 2 декабря.

Известно, что Андрей Николаев ушел из дома 20 апреля 2019 года и больше на связь с родными не выходил. Мужчина исчез неожиданно, и его близкие не знают, куда он мог направиться. На звонки и сообщения Андрей не отвечает.

К поискам пропавшего подключился отряд "Лиза Алерт Юг". В ориентировке указано, что мужчина может находиться в любом районе и городе России.

Рост Андрея Николаева 175 см, телосложение плотное. У него светло-русые волосы и серые глаза. Всех, кто может что-то сообщить о местонахождении петербуржца, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее мы писали, что охранник-морж пропал после купания в Малой Невке.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "Лиза Алерт Юг" (Ростов-на-Дону)