Охранник-морж пропал после купания в Малой Невке

На берегу остались вещи мужчины.

В Петроградском районе Петербурга разыскивают мужчину, который исчез после вечернего купания в Малой Невке. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сообщение о пропаже человека поступило в полицию 26 ноября в 23:41. 49-летний мужчина, работающий охранником на строительной площадке на улице Ремесленной, 17, ушел на вечерний обход территории и пропал. Начальник охраны рассказал, что его подчиненный увлекался моржеванием и часто уходил поплавать в прибрежной зоне.

Позже на берегу Малой Невки нашли аккуратно сложенную стопку одежды, ботинки и нижнее белье. Также были обнаружены документы, удостоверение и два мобильных телефона. Рядом с вещами не нашли следов борьбы.

Ранее мы писали, что в Петербурге пропал 12-летний мальчик.

Фото: visit-petersburg.ru