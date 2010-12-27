В Петербурге пропал 12-летний мальчик

Это случилось после того, как школьный учитель отругал ребенка за плохие оценки.

В субботу, 16 ноября, в полицию Красносельского района Петербурга обратилась женщина и заявила о пропаже 12-летнего сына. Об этом пишет "Фонтанка".

Мальчик ушел из дома на улице Спирина днем в субботу. По словам матери, это случилось после того, как школьный учитель отругал ребенка за плохие оценки.

В воскресенье, 17 ноября, школьника не раз видели во дворе дома №14/2 на той же улице. Мальчик звонит своим родным с разных незнакомых номеров, однако о своем местонахождении не сообщает.

Известно, что рост исчезнувшего составляет 155 см. Он был одет в зелено-голубую куртку, белую шапку, серый шарф, спортивные брюки и кроссовки.

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