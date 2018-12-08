Бегавшая 9 месяцев восьмиклассница "выбесила всех" на 4-часовом допросе

Девушка отвечала на вопросы следователя общими фразами, адресов и названий не называла.

Стали известны подробности 4-часового допроса восьмиклассницы Арины, которая ушла из дома в канун Нового года и 9 месяцев скрывалась от родителей и полиции. В СК признались, что девушка "выбесила всех". Об этом пишет 47 news

Во время допроса девушка отвечала на вопросы следователя общими фразами. Она призналась, что пока скиталась, сменила 12 съемных квартир. Однако ни одного адреса школьница не вспомнила. Денежный вопрос решала сама. За 9 месяцев она сменила семь-восемь кафе, где работала официанткой. Однако названия заведений и их адреса девушка отказалась называть.

Если Арине нужно было позвонить, то она просила телефон у соседей или прохожих, что полиция не смогла запеленговать ее местонахождение. Кроме того, восьмиклассница сменила внешность – перекрасилась из блондинки в брюнетку и проколола бровь.

15-летняя школьница объяснила бегство тем, что мама с ней якобы грубо разговаривала. Она уточнила, что долго готовилась к побегу и заранее удалила все из соцсетей и мессенджеров. После ухода из дома девушка выбросила мобильный телефон и купила себе новую куртку, чтобы не походить на девочку из ориентировок.

Ранее мы писали, что исчезнувшая дочь режиссера "Улиц разбитых фонарей" вернулась домой.

Фото: Листовка о поиске Арины