В Петербурге разыскивают 10-летнего Даниила

Он 2 декабря около 14:30 вышел из школы №578 после уроков и домой не приходил.

Полиция просит содействия граждан в поиске 10-летнего мальчика, пропавшего накануне в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Разыскивается Костин Данил Ильич, 2009 года рождения. Он 2 декабря около 14:30 вышел из школы №578 после уроков, до настоящего времени ничего не известно о его местонахождении.

Приметы: на вид 10 лет, рост 120 сантиметров, худое телосложение, волосы темно-русые, европейский тип лица, глаза серые.

Был одет в синюю шапку, куртку черного цвета, штаны черного цвета, белые кроссовки.

Просьба к гражданам, обладающим любой информацией о местонахождении мальчика, незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 348-48-13, 573—59-02 или 573-60-00.

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Фото: МВД, Piter.TV