В Петербурге нашелся 10-летний школьник, которого искали два дня

В субботу, 25 сентября, нашли пропавшего 10-летнего мальчика в Петербурге. С ним не было связи двое суток. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на отца ребенка.
По предварительной информации, здоровью мальчика ничего не угрожает. Сейчас отец мальчика едет за ним в 70-й отдел.
Добавим, что ребенок ушел из дома 23 сентября в Невском районе.
Ранее двухлетний петербуржец Матвей получил лекарство за 150 млн рублей.
Фото: pexels
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