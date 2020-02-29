В Петербурге нашелся 10-летний школьник, которого искали два дня

По предварительной информации, здоровью мальчика ничего не угрожает.

В субботу, 25 сентября, нашли пропавшего 10-летнего мальчика в Петербурге. С ним не было связи двое суток. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на отца ребенка.

По предварительной информации, здоровью мальчика ничего не угрожает. Сейчас отец мальчика едет за ним в 70-й отдел.

Добавим, что ребенок ушел из дома 23 сентября в Невском районе.

Ранее двухлетний петербуржец Матвей получил лекарство за 150 млн рублей.

Фото: pexels

