В Петербурге пропал 10-летний школьник

В Петербурге пропал 10-летний Никита Новиков. Ребенок ушел из дома в четверг, 23 сентября, и не вернулся. Об этом сообщают в группе поискового отряда "ЛизаАлерт" в социальной сети "ВКонтакте".
В объявлении указали, что мальчик может находиться в любом районе города.
Он худощавого телосложения, у него русые волосы и голубые глаза. Рост мальчика – 160 сантиметров.
Ребенок был одет в черную куртку, черно-красную жилетку, белую рубашку, черные штаны и синие кроссовки.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее пожилой петербуржец уже второй месяц ищет своего 17-летнего пса Поля.
Фото: Вконтакте / ЛизаАлерт
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.