В Петербурге пропал 10-летний школьник

В объявлении указали, что мальчик может находиться в любом районе города.

В Петербурге пропал 10-летний Никита Новиков. Ребенок ушел из дома в четверг, 23 сентября, и не вернулся. Об этом сообщают в группе поискового отряда "ЛизаАлерт" в социальной сети "ВКонтакте".

В объявлении указали, что мальчик может находиться в любом районе города.

Он худощавого телосложения, у него русые волосы и голубые глаза. Рост мальчика – 160 сантиметров.

Ребенок был одет в черную куртку, черно-красную жилетку, белую рубашку, черные штаны и синие кроссовки.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее пожилой петербуржец уже второй месяц ищет своего 17-летнего пса Поля.

Фото: Вконтакте / ЛизаАлерт