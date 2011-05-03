  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге пропал 10-летний школьник
Сегодня, 18:04
157
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пропал 10-летний школьник

0 0

В объявлении указали, что  мальчик может находиться в любом районе города. 

В Петербурге пропал 10-летний Никита Новиков. Ребенок ушел из дома в четверг, 23 сентября, и не вернулся. Об этом сообщают в группе поискового отряда "ЛизаАлерт" в социальной сети "ВКонтакте".

В объявлении указали, что  мальчик может находиться в любом районе города. 

Он худощавого телосложения, у него русые волосы и голубые глаза. Рост мальчика – 160 сантиметров. 

Ребенок был одет в черную куртку, черно-красную жилетку, белую рубашку, черные штаны и синие кроссовки. 

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее пожилой петербуржец уже второй месяц ищет своего 17-летнего пса Поля.

Фото: Вконтакте / ЛизаАлерт

Теги: пропал ребенок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
awesinov
Сегодня 18:33

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Плюс
0
Минус
awesinov
Сегодня 18:33

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии