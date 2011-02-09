Пожилой петербуржец уже второй месяц ищет своего 17-летнего пса Поля

Вместе с волонтерами пенсионер ежедневно проходит десятки километров, расклеивая объявления и не теряя надежды.

Пожилой житель Курортного района Евгений разыскивает своего 17-летнего пса Поля. Любимый питомец ушел или его кто-то увез еще в июне. Мужчина уже второй месяц не теряет надежды найти его, сообщается в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Вместе с волонтерами Евгений ежедневно проходит десятки километров, расклеивая объявления на своем пути.

Это история о вере, о настоящей дружбе и преданности, которая должна закончиться встречей хозяина Евгения с его родным Полем. Написал автор поста

Всех, кто видел собаку или что-либо знает о ее местонахождении, просьба позвонить по телефону 8(921)410-23-73.

Ранее в Горелово нашелся 12-летний мальчик, который не возвращался домой около суток.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб