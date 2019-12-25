В Горелово нашелся 12-летний мальчик, который не возвращался домой около суток

Ребенок ушел из дома под предлогом прогулки с собакой.

Полиция завершила поиски 12-летнего мальчика, который накануне пропал в Горелово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, шестиклассник самостоятельно вернулся домой около часа дня 3 августа. Ничего противоправного с ним не происходило.

Мальчик ушел из дома 2 августа под предлогом выгула собаки. Около суток он не выходил на связь. После полуночи приемная мать привлекла к поискам полицию.

По некоторым данным, ребенок уходит из дома не впервые. В полицейском главке уточнили, что в этот раз он ушел после семейной ссоры.

Ранее мы писали, что в Ленобласти шестые сутки разыскивают 83-летнюю пенсионерку.

Фото: пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти