В Петербурге ищут 12-летнего мальчика, не вернувшегося домой

Ребенок ушел под предлогом выгула собаки.

Полиция Петербурга разыскивает 12-летнего мальчика, который ушел из дома 2 августа и так и не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Мальчик ушел из квартиры на Красносельском шоссе около двух часов дня под предлогом выгула собаки. Приметы ребенка: рост 160-174 см, смуглое лицо, голубые глаза, светло-русые волосы, коротко стриженный затылок и виски. Мальчик медленно говорит и немного шепелявит. На нем были надеты короткая темно-коричневая куртка, шорты и белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефону: 573-55-26.

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Фото: пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти