В Ленобласти шестые сутки разыскивают 83-летнюю пенсионерку

Валентину Ивановну видели в западной части города, но дальше следы обрываются.

В Ленобласти разыскивают 83-летнюю женщину, которая утром 28 июля ушла на прогулку и больше не вернулась. Об этом рассказали в пресс-центре "Лиза Алерт".

В тот же день поступила информация, что Валентину Ивановну видели в западной части города, в районе Ленинградского шоссе. Однако дальше следы обрываются. На камеры видеонаблюдения пенсионерка не попала.

К поискам подключились сотрудники полиции, добровольцы "Лизы Алерт" и местные жители. Из Петербурга в Ленобласть приезжал кинолог с собакой. Пес не смог взять след из-за погоды – накануне прошел дождь.

Активисты отмечают, что шесть дней – срок немалый. Но были случаи, когда люди находились живыми и через больший срок.

Приметы Валентины Ивановны: рост 155 см, нормальное телосложение, волосы каштановые, глаза серые. Была одета в светло-зеленый халат, белый пиджак, светло-серые туфли, белую панаму. Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.

Ранее мы писали, что полиция и волонтеры разыскивают пропавшего накануне в Мурино 9-летнего мальчика.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер