Полиция и волонтеры разыскивают пропавшего накануне в Мурино 9-летнего мальчика

Пропавшего 29 июля ребенка ищут в Петербурге и Ленобласти.

29 июля в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти пропал девятилетний ребенок. Ивана Осипова уже сутки разыскивают полиция и добровольческие поисковые группы. Отряд "Лиза Алерт" распространил в социальных сетях ориентировку на пропавшего мальчика с основными приметами: 155 сантиметров ростом, худощавый, русоволосый, глаза серые. Был одет в черные джинсы и футболку, на ногах - кроссовки серого цвета.

Всех, готовых оказать помощь в поисках или располагающих информацией о местонахождении ребенка, просят связываться с координаторами по телефонам из ориентировки.

Фото: ВКонтакте/ЛизаАлерт