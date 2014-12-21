  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция и волонтеры разыскивают пропавшего накануне в Мурино 9-летнего мальчика
Сегодня, 11:27
154
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Полиция и волонтеры разыскивают пропавшего накануне в Мурино 9-летнего мальчика

0 0

Пропавшего 29 июля ребенка ищут в Петербурге и Ленобласти.

29 июля в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти пропал девятилетний ребенок. Ивана Осипова уже сутки разыскивают полиция и добровольческие поисковые группы. Отряд "Лиза Алерт" распространил в социальных сетях ориентировку на пропавшего мальчика с основными приметами: 155 сантиметров ростом, худощавый, русоволосый, глаза серые. Был одет в черные джинсы и футболку, на ногах - кроссовки серого цвета.

Всех, готовых оказать помощь в поисках или располагающих информацией о местонахождении ребенка, просят связываться с координаторами по телефонам из ориентировки. 

Фото: ВКонтакте/ЛизаАлерт

Теги: иван осипов, ленобласть, лиза алерт, мурино, нужна помощь, ориентировка, петербург, поисковые отряды, полиция и волонтеры, пропал ребенок
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии