Полиция и волонтеры разыскивают пропавшего накануне в Мурино 9-летнего мальчика

29 июля в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти пропал девятилетний ребенок. Ивана Осипова уже сутки разыскивают полиция и добровольческие поисковые группы. Отряд "Лиза Алерт" распространил в социальных сетях ориентировку на пропавшего мальчика с основными приметами: 155 сантиметров ростом, худощавый, русоволосый, глаза серые. Был одет в черные джинсы и футболку, на ногах - кроссовки серого цвета.
Всех, готовых оказать помощь в поисках или располагающих информацией о местонахождении ребенка, просят связываться с координаторами по телефонам из ориентировки.
Фото: ВКонтакте/ЛизаАлерт
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