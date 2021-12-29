В Петербурге налоговые инспекции прекратили очный прием

В управлении ФНС России по Петербургу сообщили, что выдача квалифицированной электронной подписи в МИФНС №15 предоставляется в обычном режиме.

В Петербурге в среду, 2 февраля, налоговые инспекции остановили очный прием из-за ухудшения эпидемической ситуации в городе. Об этом рассказали в пресс-службе Центра развития и поддержки предпринимательства.

В обращении указали, что запросы, обращения, налоговые декларации, бухгалтерскую отчётность и другие документы можно направить в инспекцию через личный кабинет на сайте ФНС, по почте или через бокс для входящей корреспонденции. Отмечается, что при подаче документов через бокс для корреспонденции отметка о дате приёма не ставится.

В управлении ФНС России по Петербургу сообщили, что выдача квалифицированной электронной подписи в МИФНС №15 предоставляется в обычном режиме.

Напомним, что недавно в Выборгском районе Петербурга весь отдел по миграции ушел на карантин. Так, все семь сотрудников отдела находятся на больничном, болезнь протекает в разных формах. Отмечается, что карантин закончится не раньше второй недели февраля. Желающим предложили обратиться в отдел по оформлению заграничных паспортов на улице Красного Текстильщика или воспользоваться порталом "Госуслуги".

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки выявили более 19 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В России и в Петербурге установлен очередной антирекорд.

Фото: pexels