В Выборгском районе Петербурга весь отдел по миграции ушел на карантин

Карантин закончится не раньше второй недели февраля.

В пятницу, 28 января, в Выборгском районе Петербурга выдача и прием документов на российский паспорт и загранпаспорт остановилась из-за карантина, передает "Фонтанка".

Горожане рассказали, что получают письма об отказе в услуге "выдача паспорта". В документе указали, что весь личный состав отдела по вопросам миграции УМВД Выборгского района на улице Пархоменко, 18, заболел новой коронавирусной инфекцией.

Так, все семь сотрудников отдела находятся на больничном, болезнь протекает в разных формах. Отмечается, что карантин закончится не раньше второй недели февраля.

Желающим предложили обратиться в отдел по оформлению заграничных паспортов на улице Красного Текстильщика или воспользоваться порталом "Госуслуги".

Ранее мы писали, что студентов Университета правосудия в Петербурге переводят на дистанционное обучение. Онлайн-обучение, предварительно, продлится 2 недели.

Фото: Piter.tv