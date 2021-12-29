Студентов Университета правосудия в Петербурге переводят на дистанционное обучение

Онлайн-обучение, предварительно, продлится 2 недели.

Студентов Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия Я.Б. Жолобова переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 января.

Дистанционка продлится с 29 января по 12 февраля 2022 года. Решение принято в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Университет находится в Александровском парке. Учебное заведение учреждено Верховным Судом РФ.

Ранее на дистанционное обучение перевели студентов СПбГУ. Часть экзаменов пришлось сдавать онлайн.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга