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Студентов Университета правосудия в Петербурге переводят на дистанционное обучение
Сегодня, 10:35
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Студентов Университета правосудия в Петербурге переводят на дистанционное обучение

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Онлайн-обучение, предварительно, продлится 2 недели.

Студентов Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия Я.Б. Жолобова переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 января.

Дистанционка продлится с 29 января по 12 февраля 2022 года. Решение принято в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Университет находится в Александровском парке. Учебное заведение учреждено Верховным Судом РФ.

Ранее на дистанционное обучение перевели студентов СПбГУ. Часть экзаменов пришлось сдавать онлайн. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: высшее образование, дистанционка, университет правосудия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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