В Петербурге начнут строить Широтную магистраль скоростного движения в 2026 году

Строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге начнется в 2026 году. В ближайшее время город подпишет контракт с генеральным подрядчиком. Об этом сообщил председатель комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков на пресс-конференции "Интерфакс".

По словам Складчикова, запуск II–IV этапов ШМСД станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов города. Сейчас завершается подготовка технической документации и формирование пакета договоров, необходимых для старта строительства.

Поэтапный ввод объектов Широтной магистрали запланирован на 2029–2031 годы. Новая скоростная трасса должна соединить западные и восточные районы Петербурга, сократив время пути между ними почти вдвое и разгрузив КАД и городские магистрали.

Фото: пресс-служба Смольного